Москвичи проголосовать удаленно смогут четыре дня

Москвичи в течение четырех дней смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в электронном виде. «Предлагается проводить дистанционное голосование с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля, то есть без малого в течение четырех дней. При выборах депутатов Мосгордумы голосование проводилось один день с 8:00 до 20:00», — сказал на заседании председатель горизбиркома Юрий Ермолов, передает «Интерфакс».

Ермолов отметил, что во время избирательной кампании в Мосгордуму в 2019 году заявление на участие в дистанционном голосовании можно было подать в течение 42 дней. Сейчас сроки подачи заявлений значительно меньше — с 25 марта до 24:00 16 апреля. Заявление можно подать как на портале mos.ru, так и на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru).