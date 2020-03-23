Убытки от коронавируса превысили ущерб от финансового кризиса 2008 года

Убытки от пандемии коронавируса превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года, заявил в интервью BBC генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа.

«Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться», — сказал Гурриа.

ОЭСР призывает к четырехстороннему плану борьбы со вспышкой, включая бесплатное тестирование на вирусы, приоритетное снабжение медиков необходимым оборудованием и защитными материалами, денежные переводы работникам, включая самозанятых, и налоговые каникулы для предприятий.