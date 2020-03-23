Уголовное дело возбудили за нарушение карантина против инфекциониста

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края за нарушение режима частичного карантина. Дело возбуждено по статьям о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.

В начале марта профессор Ставрополького государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края отдыхала в Испании. Вернувшись она не проинформировала руководство о своей поездке и не удалилась на самоизоляцию. Она читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней у нее диагностировали COVID-19.