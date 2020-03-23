76% людей во всем мире готовы пожертвовать своими правами для борьбы с инфекцией

Около двух третей жителей Земли выражают беспокойство за себя и своих близких в связи с коронавирусом. Три четверти говорят, что они даже готовы пожертвовать некоторыми из своих прав человека, если это поможет, показало исследование холдинга «Ромир» и агентства Gallup. В то же время, более половины опрошенных согласны с тем, что угроза коронавируса может быть преувеличена. Люди во всем мире не знают, чего ожидать в ближайшие недели — плохого или хорошего. Они также не считают, является ли распространение этого вируса преднамеренным.

В общей сложности 62% опрошенных заявили, что опасаются, что вирус могут подхватить либо они, либо люди из их семей: 35% говорят, что боятся, а 27% — что очень боятся. 22% — не боятся, а 13% — совсем не боятся. Таким образом, в общей сложности 35% остаются спокойными. Остальные не определились с ответом. В России 68% в той или иной степени испытывают тревогу, а 25% сохраняют спокойствие.

Чем больше страна затронута или находится под угрозой, тем более граждане солидарны с усилиями правительства. Итальянское общество, например, относится к числу наиболее удовлетворенных правительством, австрийское кажется еще более довольным и так далее. Наибольшую удовлетворенность реакцией властей выразили жители Австрии (88%), Индии (84%), Палестины (80%), Нидерландов (79%), Италии (72%) и Филиппин (70%). Наименее удовлетворены своим правительством в Таиланде — 76%. На втором месте США — 42% удовлетворены государственными мерами и 46% — недовольны. Это похоже на Германию — 47% опрошенных считают, что меры государства адекватны, а 44% выражают противоположное мнение. В России 49% считают действия властей адекватными, 36% — нет. 20% участников опроса полностью согласны с заявлением, что их правительство до сих пор хорошо справляется с короновирусом, 40% скорее согласны, 20% — скорее не согласны, а 13% — категорически не согласны. Таким образом, доля положительных оценок для правительств во всех исследуемых странах составляет 60%, отрицательных — 33%. Остальные 7% не могут ответить.

Граждане Великобритании, в основном, находят опасность преувеличенной — в общей сложности так думают 73%, в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Болгарии — в среднем 56%. Французы, голландцы, австрийцы, итальянцы разделяют противоположную позицию — более 70% не считают, что краски излишне сгущают. 54% россиян полагают, что угроза преувеличена, а 37% так не считают.

Большинство людей выражают явную готовность временно пожертвовать некоторыми из своих прав, если это поможет предотвратить распространение инфекции. С такой перспективой полностью согласны 35%, скорее согласны 41%, скорее не согласны 12%, а 6% полностью отвергают эту возможность. Остальные 5% не ответили. Таким образом, в общей сложности более трех четвертей (76%) населения исследованных стран мира с большей вероятностью готовы пожертвовать частью свободы до тех пор, пока угроза COVID-19 не исчезнет. Самый высокий уровень готовности в этом отношении отмечен в Австрии (95%), Македонии (94%) и Нидерландах (91%). В России о своей готовности пожертвовать частью прав заявили 60%, при этом 28% не готовы к этому.

Снэп-опрос Gallup International был проведен в 22 странах мира. В каждой стране репрезентативная выборка мужчин и женщин была опрошена в течение последних двух недель либо в личной беседе, либо по телефону, либо через интернет. Погрешность опроса составляет +3-5% при 95% доверительном уровне.