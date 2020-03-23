ООН создаст глобальный фонд для борьбы с коронавирусом

Организация Объединенных Наций создаст фонд для предотвращения распространения коронавируса и поддержки лечения больных COVID-19 во всем мире, пишет Reuters. В первую очередь фонд, о создании которого заявила автор инициативы Норвегия, будет оказывать помощь странам со слабыми системами здравоохранения. Официально ООН может заявить о создании фонда на этой неделе.

«Мы хотим, чтобы эти усилия были как можно более унифицированными и были сделаны как можно раньше, чтобы мы могли отвечать запросам, которые будут предъявляться странами, особенно беднейшими странами», — заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серэйде.

На прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал богатые страны думать не только о своих гражданах, но и помогать менее подготовленным странам справляться с кризисом.