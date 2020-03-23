ВШЭ посчитала «неприемлемым» пост профессора Матвейчева о ссылке либералов на урановые рудники

В Высшей школе экономики считают, что высказывания, допущенные профессором вуза Олегом Матвейчевым в посте на Facebook под названием «Нужен 37-й год», «нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды». Заявление размещено на сайте университета.

Пост Матвейчева уже удален, однако его скриншот размещен в Twitter Алексеем Навальным. Профессор писал, что либералов нужно «уничтожать хирургическим путем», отправлять на «урановые рудники», строительство «портов Севморпути», и призывал за неделю отправить в «северные края» «всю подписоту Навального», участников митингов и оппозиционных пабликов. По мнению Матвейчева, они связаны с распространением коронавируса.

В ВШЭ отметили, что руководство вуза обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию.