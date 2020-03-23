Индексы Мосбиржи и РТС показали падение на открытии торгов

Российский фондовый рынок начал неделю с падения. Индекс Мосбиржи показал на открытии торгов снижение на 4,38% к закрытию предыдущих торгов, а РТС упал более чем на 6%.

Курс доллара вырос на открытии на 1,34% до 81 руб., курс евро повысился на 1,82% до 86,96 руб.

На открытии Интерконтинентальных торгов стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent упала более чем на 7%, цена составила $25,18. Нефть марки WTI снизилась в цене более чем на 8% до $20,9.

По данным Associated Press, азиатские и американские рынки также демонстрируют негативную динамику. Американские фьючерсы подешевели более чем на 3%, индийский Sensex упал на 12,1% (что вызвало временную остановку торгов), Сингапурский фондовый рынок показал снижение на 7,7% из-за сообщений о росте числа заболевших и первых смертях от COVID-19. Таиландский индекс также упал на 7%. Зато японский индекс Nikkei 225 остался на прежнем уровне в надежде на то, что Международный олимпийский комитет отложит, а не отменит игры в Токио.