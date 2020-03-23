Контактирующих с зараженными будут отслеживать по геолокации сотового телефона

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта обеспечить создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, в основе которой будут лежать геолокационные данные сотовых операторов.

Как передает RSN, в системе должно быть предусмотрено SMS-оповещение граждан о факте контакта с инфицированным коронавирусом — для информирования о необходимости самоизоляции. Также соответствующая информация будет направляться в оперативные штабы регионов.

В России за последние сутки зарегистрирован 71 случай заражения новым коронавирусом. Общее число зараженных увеличилось до 438 человек.