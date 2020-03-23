5700 аппаратов ИВЛ срочно закупает правительство

Правительство России выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. На эти деньги предполагается закупка не менее 5700 аппаратов, передает ТАСС.

Также из своего резервного фонда выделяется 10 млрд руб. на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты. 5 млрд руб. Минпромторг получит на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Правительство поручило министерству обеспечить каждый обратившийся к нему федеральный орган исполнительной власти не менее чем одним средством дистанционного температурного контроля.

Единственным поставщиком тепловизоров, термометров и установок для обеззараживания воздуха в рамках закупок станет холдинг «Швабе», входящий в ГК «Ростех».