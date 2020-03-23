Собянин обязал пожилых москвичей соблюдать карантин

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Исключение сделано только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе «жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения». К ним домашний режим может не применяться.

Посещать общественные места пожилым москвичам запрещено, выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. будет выплачено авансом, еще 2 тыс. — после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.

Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем можно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.