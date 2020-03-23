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Лидер оппозиции победил на президентских выборах в Абхазии

23.03.2020

В Абхазии лидер оппозиции Аслан Бжания выиграл повторные президентские выборы, набрав чуть больше 56% голосов. Бывший министр экономики Адгур Ардзинба получил 35,40% голосов, бывший глава МВД Леонид Дзяпшба — немногим больше 2%, сообщает ЦИК Абхазии, передает «Интерфакс».

Предыдущие выборы прошли в Абхазии в сентябре, их во втором туре выиграл тогдашний глава республики Рауль Хаджимба. Бжания хотел в них участвовать, но в апреле 2019 года у него резко ухудшилось состояние здоровья, его отправили лечиться в Москву, а в июне — в Германию. Представители оппозиции утверждали, что Бжанию отравили, чтобы не допустить его участия в выборах.

Итоги президентских выборов оппозиция не признала. Конституционный суд Абхазии признал выборы не состоявшимися. В январе 2020 года Хаджимба на фоне протестов оппозиции сложил с себя полномочия президента, а ЦИК назначил повторные президентские выборы.

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