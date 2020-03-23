«Ведомости»: решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию принято

Власти уже приняли решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию, назначенного ранее на 22 апреля, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, голосование пройдет в июне, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Окончательное решение может быть объявлено до 25 марта, скорее всего, голосование назначат на июнь.

Один из собеседников издания предполагает, что на апрель может прийтись пик эпидемии коронавируса, после чего она пойдет на спад. Голосование по поправкам в Конституцию вряд ли будет совмещено с сентябрьскими региональными выборами, так как они проводятся в соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав...», а этот документ «не стыкуется» с положением о порядке проведения голосования по поправкам в Конституцию. Выбор новой даты зависит и от Единого госэкзамена, который проводится как раз в июне: именно в школах располагаются многие избирательные участки, поэтому голосование возможно после окончания ЕГЭ.

По информации «Коммерсанта», Центризбирком попросил регионы приостановить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании из-за неопределенной ситуации с возможным переносом даты. Региональным комиссиям рекомендовано отложить начало подомового обхода граждан и не публиковать агитационные видеоролики.