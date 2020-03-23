Анастасия Васильева о ситуации с COVID-19 в России

Не знаю как у вас, но у меня абсолютное стойкое ощущение, что всех нас с вами держат за настоящих идиотов. Власти не ценят жизней врачей, медиков, простых людей в угоду собственным амбициям и личному финансовому благосостоянию.

Я вот думаю, сколько времени мы еще сможем терпеть эту уже давно остывшую мокрую и гадкую лапшу, постоянно свешивающуюся у нас с ушей и с каждым днем накапливающуюся в геометрической прогрессии.

За последние 20 лет наша страна и мы с вами лишились более 7 тысяч лечебных учреждений, более 30 тысяч медицинского персонала, который был сокращен и разогнан.

Среди них, разумеется, и медики уничтоженных стратегически необходимых инфекционных больниц и санэпидемстанций.

И теперь нам на полном серьезе на фоне глобальной и реально серьезной пандемии коронавирусной пневмонии вся власть имущая верхушка пудрит мозги и говорит, что «у нас все под контролем» (причем заметьте, говорят Собянин, Путин и Мишустин. Попова, Мурашко и другие представители медицины вообще молчат) и что:

1. У нас мало коронавирусной инфекции — но у нас «много пневмоний», и поэтому мы перепрофилируем больницы, а сотрудники роддома №8 сами, мол, предложили стране помощь.

https://rg.ru/…/korpus-roddoma-v-moskve-pereoboruduiut-dlia…

Умирают пациенты не от коронавируса, а от кровоизлияний в надпочечники или тромбоэмболии.

Они серьезно думают, что мы все настолько глупые, что не можем сложить 2 + 2 и получить 4? Мы не знаем, что коронавирус вызывает именно пневмонию, а они имеют право вот так нагло подменять понятия явно потому, что они сами не могут во всех этих случаях понять, где коронавирусная пневмония, а где нет?

И уж совсем апофеозом наглости мне показалось объяснение чиновников из департамента здравоохранения про очередь из скорых во 2-ю инфекцию.

https://ria.ru/20200321/1568954791.html

Очередь из скорых из-за массовой выписки пациентов?

Видимо, мы все с вами точно идиоты, если таким образом они уже могут во всеуслышание объяснять такую авральную ситуацию по госпитализации, ставшей реально массовой.

И даже если они решили таким образом освободить отделения для последующей госпитализации пациентов с «пневмониями», то это абсолютно равнозначно по смыслу.

2. Тестов, средств защиты и даже МЕДИКОВ в нашей стране просто огромное количество, нам самим это все не так нужно.

Мы уже в Италию готовы отправлять средства защиты и врачей. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e76871b9a79477a7880cd15

Это все делается для кого? Для реализации политических амбиций некоторых несознательных правителей, разваливших наше здравоохранение фактически до нуля?

У меня опять же стойкое чувство, что нас с вами считают полнейшими идиотами, и все равно мы с вами это проглотим, даже если умирать будем без средств защиты и врачей, которых у нас и так жесткий дефицит, а правителям нашим главное показаться хорошими и добрыми на международной арене.

Да, мы будем отправлять маски в Китай, где они и были произведены.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3da5839a794771782cc949

На этом фоне мы видим реальное отсутствие средств защиты у наших медиков, которые «все проглотят», будут умирать, но молча.

На этом фоне мы видим всеобщую мобилизацию даже ординаторов по всей стране.https://vk.com/wall-25483167_6961.

На этом фоне мы видим отсутствие возможности быстро проводить диагностику коронавируса. https://codastory.com/…/disi…/russia-coronavirus-mistrust-2/ Это вопреки яростным обещаниям Роспотребназдора определять COVID-19 за 2-4 часа, что говорит либо об отсутствии достаточного качества или количества тестов на всю 146-миллионную страну.

https://www.interfax.ru/russia/699135

3. И опять же просто адский позор в официальных рекомендациях ДЗМ по поводу кагоцела, анаферона и т.п. На крови и надеждах деньги делать в такой ситуации... Но опять же. Мы же идиоты. И все съедим. https://twitter.com/DrAnastasy/status/1241375499424804866…

Ну что ж, по экспонентам роста заболеваемости COVID-19 в других странах настоящий ад нас ждет к концу апреля.

И если мы все с вами будем спокойно ощущать эту отвратительную склизкую лапшу на наших ушах, спокойно выслушивать это вранье и не добьемся обеспечения медиков современными средствами защиты, то наша эпидемия хоть и будет всячески скрываться, но очень сильно ударит прежде всего по медицинским работникам, пожилым родителям, бабушкам и дедушкам.

Я призываю всех не молчать, а требовать и требовать:

— обеспечить сначала НАШИХ медиков достойными и современными средствами защиты (чтобы они не шили маски из марли);

— обеспечить сначала НАШЕ население качественными и действительно быстрыми тестами, и даже если надо, снизить градус гордости и закупить их у Китая или Кореи;

— обеспечить разделение потоков пациентов «с подозрением» и инфицированных, обеззараживать или изолировать общую вентиляцию там, где нет мельцеровских боксов;

— не растить непонимание и панику у населения, паника и нервные истерики только усугубят ситуацию, а честно все объяснять, дать точные алгоритмы поведения, расставить приоритеты по карантину с учетом международной практики в пользу жизней населения, а не финансов или каких-либо политических амбиций.

«Да, это удар по бизнесу, но это может спасти человеческие жизни».

https://codastory.com/…/disi…/russia-coronavirus-mistrust-2/

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