Росавиация ограничила международные пассажирские перелеты

С 23 марта Россия приостанавливает международные пассажирские авиаперевозки. Исключение сделано для порядка 150 регулярных рейсов и чартеров, которые вывозят граждан России из других стран, сообщают в Росавиации.

Регулярные рейсы, для которых делается исключение, в основном связывают Москву и столицы других стран. Разрешаются рейсы в Пекин, Рим, Мадрид, Париж и ряд других столиц стран, где количество заболевших COVID-19 высокое.

По данным Роспотребнадзора, в России на 22 марта зафиксировано 367 случаев коронавируса. Отмечается, что в 61 выявленном новом случае заболевшие «посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели».