Спортсмены призвали МОК перенести Олимпиаду

Решение об отмене или переносе Олимпийских игр-2020 Международный олимпийский комитет собирается принять в течение четырех недель. Об этом говорится на сайте комитета. Сейчас исполнительный совет организации рассматривает несколько сценариев развития событий. Перенести Игры призвало объединение спортсменов Global Athlete, представляющее в том числе интересы претендентов на олимпийские награды.

«На сегодняшний день обе организации сказали спортсменам продолжать тренироваться и готовиться к Играм в Токио-2020. Спортсмены хотят быть частью этого решения, обеспечивающего успех Игр, но в соответствии с текущими глобальными мерами, из-за которых ограничены публичные собрания, а также закрыты тренировочные базы и границы, спортсмены не имеют возможности надлежащим образом подготовиться к этим Играм», — говорится в заявлении. В Global Athlete также отмечают, что здоровье и безопасность спортсменов должны быть на первом месте.

Так как Олимпиада должна объединять людей, в случае переноса «будущие Игры могут стать демонстрацией того, что мы все приняли участие в преодолении пандемии COVID-19», отмечает объединение. Спортсмены также призывают вещателей и спонсоров игр с пониманием и гибкостью отнестись к возможному переносу Игр.

Ассоциация легкоатлетов World Athletics заявила, что поддерживает обсуждение отсрочки в МОК.