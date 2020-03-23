На прошлой неделе инвесторы вывели из России $1,4 млрд

Отток инвестиционного капитала с российского финансового рынка стал рекордным на прошлой неделе и составил, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), $1,4 млрд. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Из российских акций за неделю было выведено $640 млн. Больше средств за этот срок инвесторы забрали лишь в начале августе 2011 года ($900 млн), когда распродавали рисковые активы из-за опасения замедления американской экономики. В данный момент инвесторы покидают рынки из-за риска рецессии мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и вводимых из-за нее мер.

Также на прошлой неделе был зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений EPFR по выводу из облигаций. Всего в мире инвесторы забрали почти $110 млрд, а из российских облигаций ушло около $760 млн.