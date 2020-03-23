«Агора» открывает оперативный штаб правовой помощи в связи с пандемией коронавируса

«В последние дни ситуация только осложнилась: появляются слухи о «закрытии» Москвы, ожидаемы проблемы малого и среднего бизнеса, люди не могут вернуться в Россию из отпусков, РКН обещает немедленно блокировать и лишать лицензии СМИ за публикацию ложной информации о коронавирусе. Дальше будет хуже», — констатирует «Агора».
Адвокаты готовы оказать помощь в случае давления правоохранительных органов, использования технологии распознавания лиц для фиксации нарушения карантина, отмены туристических путевок и различных поездок, принудительной госпитализации и др.