«Агора» открывает оперативный штаб правовой помощи в связи с пандемией коронавируса

20 человек, которые столкнулись с различными проблемами из-за пандемии коронавируса, обратились за правовой помощью в группу «Агора». Людей принудительно госпитализировали, несмотря на отрицательные анализы на коронавирус, штрафовали за вынос мусора, использовали систему распознавания лиц, удерживали в карантине без соответствующего решения, говорят правозащитники.



«В последние дни ситуация только осложнилась: появляются слухи о «закрытии» Москвы, ожидаемы проблемы малого и среднего бизнеса, люди не могут вернуться в Россию из отпусков, РКН обещает немедленно блокировать и лишать лицензии СМИ за публикацию ложной информации о коронавирусе. Дальше будет хуже», — констатирует «Агора».



Адвокаты готовы оказать помощь в случае давления правоохранительных органов, использования технологии распознавания лиц для фиксации нарушения карантина, отмены туристических путевок и различных поездок, принудительной госпитализации и др.