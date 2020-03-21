Китай сообщил об эффективности лекарства от гриппа против коронавируса

Китайские чиновники заявили, что препарат, используемый в Японии для лечения новых штаммов гриппа, оказался эффективным для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на японские СМИ.

Представитель министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь рассказал, что фавипиравир (японский противовирусный препарат, разработанный дочерней компанией Fujifilm), показал обнадеживающие результаты при проведении клинических испытаний с участием 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне. «Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении», — заявил чиновник.

У пациентов, которым давали лекарство в Шэньчжэне, отрицательным тест на вирус оказался в среднем через четыре дня. А те, кто не принимал фавипиравир — в среднем болели 11 дней. Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которых лечили японским препаратом. У тех, кто не принимал его, улучшение произошло лишь в 62% случаев.

Fujifilm Toyama Chemical, которая в 2014 году разработала препарат фавипиравир (также известный как Avigan) отказалась комментировать исследования. Зато ее акции после слов китайского чиновника поднялись на 14,7%. Отмечается, что фавипиравир был предоставлен в 2016 году правительством Японии для борьбы со вспышкой Эболы в Гвинее.

Врачи в Японии также используют фавипиравир в клинических исследованиях на пациентах с коронавирусом, у которых наблюдаются легкие или умеренные симптомы. Однако источник в министерстве здравоохранения Японии заявил, что препарат может быть не так эффективен для людей с более тяжелыми сотсоянием. «Мы дали Avigan от 70 до 80 человек, но, похоже, он не работает так хорошо, когда вирус уже размножился в организме», — сказал он. По его словам, те же ограничения были выявлены и в исследованиях для лечения коронавируса комбинацией антиретровирусных препаратов (применяются при ВИЧ) лопинавира и ритонавира.

Чтобы масштабно применять фавипиравир на пациентах с COVID-19, необходимо одобрение японского правительства, так как он первоначально был предназначен для лечения гриппа. Одобрить это могут уже в мае. Однако если результаты клинических исследований будут запаздывать, одобрение для применения этого препарата против коронавируса может быть отложено.