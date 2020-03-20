Число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 54

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 199 до 253, сообщает оперативный штаб. Они зафиксированы в девяти регионах, из них 33 — в Москве.
Распределение по регионам:
1. Москва - 33
2. Республика Саха (Якутия) - 6
3. Санкт-Петербург - 4
4. Самарская область - 4
5. Кировская область - 2
6. Новосибирская область - 2
7. Московская область - 1
8. Ульяновская область - 1
9. Тюменская область - 1
За последние сутки семь человек, у которых ранее выявляли коронавирус, выписали из больниц.