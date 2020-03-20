Число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 54

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 199 до 253, сообщает оперативный штаб. Они зафиксированы в девяти регионах, из них 33 — в Москве.

Распределение по регионам:

1. Москва - 33

2. Республика Саха (Якутия) - 6

3. Санкт-Петербург - 4

4. Самарская область - 4

5. Кировская область - 2

6. Новосибирская область - 2

7. Московская область - 1

8. Ульяновская область - 1

9. Тюменская область - 1

За последние сутки семь человек, у которых ранее выявляли коронавирус, выписали из больниц.