Пермский театр оперы и балета будет играть спектакли для одного зрителя

В Перми оперный театр запускает «антикарантинный проект «Один на один». С конца марта на спектаклях сможет присутствовать один зритель, для которого будут выступать артисты и играть оркестр, а все желающие смогут увидеть трансляцию через интернет.

«Театры и концертные залы в России и за рубежом один за другим уходят в виртуальную реальность, не позволяя культурной жизни прерываться даже в самых непростых обстоятельствах», — отмечают в пресс-службе театра, однако, по их мнению, «театр — это в первую очередь пространство диалога, коммуникации, контакта».

Идею пригласить на спектакли по одному зрителю предложил главный режиссер театра Марат Гацалов.

«Природа театра заключается во взаимодействии зрителя и артистов на сцене. Чтобы в сегодняшней ситуации сохранить эту связь, мы придумали проект, аналогов которому, насколько я знаю, еще не было в истории театра. Мы будем приглашать на спектакли одного зрителя, выбранного методом лотерейного отбора из числа зарегистрировавшихся на спектакль. В идее проекта «Один на один» отражено наше отношение к зрителю: мы готовы играть спектакли и для одного человека, потому что по большому счету для создания поля творчества один зритель равен по своей ценности полному залу», — говорит Гацалов.

Театр будет принимать заявки от потенциальных зрителей через сайт и соцсети. А перед показом один из артистов выберет случайно того, кто займет единственное место в зале. Чтобы соблюсти меры безопасности в период карантина, зрителя перед входом в зал будет осматривать врач.