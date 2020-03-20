Ольга Мясникова: Последствия паники из-за коронавируса

Итак, последствия паники из-за коронавируса в моем окружении

М., 33 года, замужем, графический дизайнер. Отправили 5 дней назад на удаленку вместе со всей фирмой. Компания занимается производством сувенирки и наград. В связи с отменой мероприятий заказы сократились до нуля. Компания прожирает прибыль, полученную с 23 февраля и 8 марта. На удаленке будут платить только официальную зарплату — 7000 рублей за 2 недели. Халтуры у нее нет, потому что заказы на апрель-май отменили.

А. и Б., пара, 35 и 37 лет. Вернулись из Дубая, как водится после отпуска, без денег. Были отправлены работодателем в двухнедельный карантин за свой счет (работают в одной фирме). Признаков заболевания у них нет, родственников или знакомых из группы риска тоже. Будут жить взаймы еще пару месяцев (карантин плюс месяц до з/п), а только потом смогут начать отдавать долги.

UPD. Забыла сказать. Из-за карантина они вынуждены были на месяц отказаться от услуг уборщицы 52 лет, которая у них подрабатывала. Они ей платили 3,5 в неделю за полную уборку. Это для иллюстрации принципа домино в экономике.

И., 51 год. Закрыла все долги, но ФССП все равно арестовала счета. Разобраться или снять арест невозможно — нужно лично рукой написать заявление в ФССП, а служба вчера ушла неожиданно на карантин. При этом ФССП может снять деньги повторно, ведь квитки об оплате оно не получило. А возвращать долг они будут еще три месяца после карантина.

О., 31 год. Отменил судебный приказ о взыскании 45 тыс. рублей, но не получил его из-за ухода судов на карантин (ему сказали приехать в четверг, в день приема, а в четверг все суды закрыли). В ФССП сказали, что не верят на слово об отмене приказа, поэтому все равно взыщут с него деньги. Опять-таки человек может попасть в долговую яму, что уменьшает его вклад в экономику.

Мои родители. Потеряли путевку во Вьетнам на 180 тыс. из-за закрытия границ. Деньги возвращать будут до 31 декабря (!) частями. Перенести его на осень невозможно, работодатель не позволит.

Ю., 33 года, двое детей. Детей отправили на карантин, теперь они с престарелыми родственниками (привет, группа риска).

М., 34 года, юрист. Из-за закрытия судов на 20 дней лишилась 70% доходов — написание мелких жалоб и обжалований. Суммы были небольшие, от 2 до 7 тысяч, но они реально составляли большую часть ее доходов. К тому же у нее на руках двое спиногрызов, которых отправили на карантин.

Л. 27 лет, гид-переводчик. Тут пояснять не надо про резкое сокращение заказов. Фирма отправила всех по домам на месяц в отпуск за свой счет.

И я ведь даже не проводила опросов, это просто жалобы, которые мне писали люди в обычных разговорах.

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