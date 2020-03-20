Банк России утвердил меры поддержки в условиях пандемии коронавируса

Центральный банк РФ объявил о новых мерах, которые должны помочь как финансовому сектору, так и небольшим компаниям и гражданам, попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса. С полным списком мер можно ознакомиться на сайте Центробанка.

В частности, россияне, у которых подтвержден коронавирус, вероятно смогут реструктурировать свои кредиты и не получат штрафы и пени за просрочку (такое указание ЦБ дал банкам и микрофинансовым организациям). Также банкам и МФО рекомендуется не взыскивать залоговую недвижимость, если заемщик заражен коронавирусом. Продлять для больных COVID-19 сроки урегулирования страховых случаев и отсрочку платежа по договорам добровольного страхования рекомендовано страховым компаниям.

Для ипотечных кредитов ЦБ понизил надбавки к коэффициентам риска, предоставленным с 1 апреля. А надбавки к ипотеке с первоначальным взносом до 10%, погашаемой за счет маткапитала, будут уменьшаться по мере погашения.

С 1 марта безналичный расчет будет более доступным. Так, банки не должны брать комиссию с клиентов при переводах между физическими лицами в Системе быстрых платежей на сумму менее 100 000 руб. в месяц. А если сумма выше — то не более 0,5% от суммы перевода (максимум 1500 руб). Также прорабатывается вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.

Для малого и среднего бизнеса ЦБ расширяет программу рефинансирования, а процентная ставка Банка России по этим инструментам с 23 марта будет в размере 4% годовых. С апреля 2020 года, помимо уже установленного лимита в 175 млрд руб., дополнительно будут выделены средства в размере 500 млрд руб. с целью поддержания и роста объема кредитов, предоставленных МСП. В рамках этого дополнительного лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых на срок 1 год.

Банки смогут до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга малого и среднего бизнеса по реструктурированным ссудам. Также до этого срока им рекомендуется удовлетворять просьбы о реструктуризации.