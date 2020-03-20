Британия привлечет к борьбе с коронавирусом бывших медиков и студентов

Министерство здравоохранения Великобритании просит 65 тыс. бывших медсестер и врачей вернуться на работу, а также планирует направить на борьбу с коронавирусом студентов-медиков последнего курса. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не можем сделать это в одиночку, поэтому я призываю всех недавно ставших «бывшими» медсестер предоставить нам свой опыт и знания во время этой пандемии, я не сомневаюсь, что вы можете помочь спасти жизни», — заявила главная медсестра Англии Рут Мэй.

Совет по сестринскому делу и акушерству направляет запрос более чем 50 тыс. медсестер, регистрация которых истекла за последние три года. А генеральный медицинский совет направит письма еще 15,5 тыс. врачей, которые покинули реестр с 2017 года.

Ожидая увеличения числа заболевших COVID-19, служба здравоохранения Великобритании освобождает 30 тыс. коек, откладывая несрочные операции и предоставляя помощь не в стационаре тем, кто может быть выписан. Также планируется использовать до 10 тыс. мест в независимых и общественных больницах.