Игорь Эйдман: Не было бы счастья, да несчастье помогло?

Многие нынешние социальные институты (школы, университеты, традиционные корпорации, социальные службы и т.д.) — допотопные динозавры из прошлого, дорогостоящие, громоздкие и неэффективные. Уже давно есть возможность с помощью внедрения новых информационных и социальных технологий удешевить их работу, сделать ее функциональнее и эффективнее. Однако консервативные и корыстные элиты на это долгое время не шли. Теперь, в условиях пандемии, такие перемены начали происходить даже вопреки желанию властей.

Де-факто начался переход школ и университетов на удаленное образование через интернет, а также множества сотрудников корпораций — на удаленную работу. Дистанционная работа и обучение уже демонстрируют, что это экономичнее и эффективнее традиционного бессмысленного торчания в классах и офисах. Она избавляет от траты кучи времени, сил и нервов на дорогу и навязанные коммуникации с опостылевшими сослуживцами и начальством. Люди быстро привыкают к хорошему. Их будет трудно потом загнать обратно на офисные «галеры». Вероятно, многие станут участниками сетевых горизонтальных коллективов специалистов, работающих в креативной сфере.

Пандемия приводит не только к массовой безработице, но и к остановке работы громоздких и «контактоемких» социальных служб (которые не только обходятся едва ли не дороже, чем сами безработные, но и эпидемически опасны). Вполне вероятно, что в этой ситуации власти европейских стран вскоре окажутся перед необходимостью введения автоматического безусловного основного дохода (БОД), а корпорации — резкого ускорения автоматизации производства (роботам вирусы не страшны). Такие перемены избавили бы людей от тяжелого механического труда и открыли бы лучшие возможности для творческой самореализации.

Конечно, пандемия — ужасная беда и не оправдана никакими возможными социальными переменами. Однако следует признать, что эти перемены могут быть не только негативными.

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