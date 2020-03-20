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Игорь Эйдман: Не было бы счастья, да несчастье помогло?

20.03.2020

Трагическая пандемия короновируса способна стать причиной ускорения назревших социальных перемен, для которых давно созданы технологические возможности

Многие нынешние социальные институты (школы, университеты, традиционные корпорации, социальные службы и т.д.) — допотопные динозавры из прошлого, дорогостоящие, громоздкие и неэффективные. Уже давно есть возможность с помощью внедрения новых информационных и социальных технологий удешевить их работу, сделать ее функциональнее и эффективнее. Однако консервативные и корыстные элиты на это долгое время не шли. Теперь, в условиях пандемии, такие перемены начали происходить даже вопреки желанию властей.

Де-факто начался переход школ и университетов на удаленное образование через интернет, а также множества сотрудников корпораций — на удаленную работу. Дистанционная работа и обучение уже демонстрируют, что это экономичнее и эффективнее традиционного бессмысленного торчания в классах и офисах. Она избавляет от траты кучи времени, сил и нервов на дорогу и навязанные коммуникации с опостылевшими сослуживцами и начальством. Люди быстро привыкают к хорошему. Их будет трудно потом загнать обратно на офисные «галеры». Вероятно, многие станут участниками сетевых горизонтальных коллективов специалистов, работающих в креативной сфере.

Пандемия приводит не только к массовой безработице, но и к остановке работы громоздких и «контактоемких» социальных служб (которые не только обходятся едва ли не дороже, чем сами безработные, но и эпидемически опасны). Вполне вероятно, что в этой ситуации власти европейских стран вскоре окажутся перед необходимостью введения автоматического безусловного основного дохода (БОД), а корпорации — резкого ускорения автоматизации производства (роботам вирусы не страшны). Такие перемены избавили бы людей от тяжелого механического труда и открыли бы лучшие возможности для творческой самореализации. 

Конечно, пандемия — ужасная беда и не оправдана никакими возможными социальными переменами. Однако следует признать, что эти перемены могут быть не только негативными.

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