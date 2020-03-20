ЦБ сохранил ключевую ставку

При принятии решения по ключевой ставке регулятор учитывал, что «в феврале–марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария в связи с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть».
Произошедшее ослабление рубля в ЦБ считают временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью.
Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике, уверен регулятор.