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ЦБ сохранил ключевую ставку

20.03.2020

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Об этом говорится на сайте ЦБ. Ранее он последовательно снижал ее.

При принятии решения по ключевой ставке регулятор учитывал, что «в феврале–марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария в связи с изменением внешних условий:  распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть». 

Произошедшее ослабление рубля в ЦБ считают временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью.

Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике, уверен регулятор. 

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