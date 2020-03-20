Весенний призыв не отменят из-за коронавируса

Все, кто будет призван на воинскую службу этой весной, пройдут двухнедельный карантин после прибытия в часть, а до отправки будут протестированы на коронавирус. Об этом сказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, пишет «Интерфакс».

Как и планировалось, призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

До военной службы, по словам Шойгу, допустят лишь тех, у кого COVID-19 не обнаружат. «Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», — сказал Шойгу.