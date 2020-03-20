Владимир Гельман: Логика политического управления Россией весьма примитивна

Российская публика, привыкшая тешить или страшить себя представлениями о том, что за кремлевской стеной великие и ужасные всеведущие монстры, просчитывающие все возможные варианты развития событий в стране и в мире на 100 шагов вперед, создают невероятно глубокие и сложные комбинации, неизменно ведущие их к успеху, никак не может взять в толк, что на самом деле все обстоит ровно наоборот, и логика политического управления Россией весьма примитивна (трюк с поправками к Конституции — самое яркое тому подверждение). Многосерийное интервью Путина ТАСС как раз показывает, что во главе российского государства находится (и хочет находиться еще, еще и еще) не супермыслитель и сверхстратег, а обычный обыватель, считающий предпринимателей жуликами, а людей, худо-бедно сводящих концы с концами, «средним классом», полагающий, что царь только и делает, что сидит на троне, ну и так далее. Достижение российскими властями своих целей в предшествующие два десятилетия было связано не с их сверхспособностями, а с тем, что они сталкивались с гораздо меньшими ограничениями в достижении своих целей, нежели те же цари. Беда в том, что отсутствие ограничений способствует не только успехам, но и провалам, и делает политическое управление намного более уязвимым по отношению к внешним шокам, особенно если и когда они случаются одновременно...

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