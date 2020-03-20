Виталий Головнин: Верить ли китайской статистике?

Китайские власти теперь ежедневно рапортуют о победах в битве с коронавирусом — вчера, как было объявлено, не было ни одного вновь зараженного в провинции Хубэй, исходной точке нынешней глобальной пандемии. Постоянные победы начались после визита председателя КНР Си Цзиньпина в ее административный центр, знаменитый город Ухань.

Но вот сегодня японское информационное агентство Киодо изложило интервью с неким китайским врачом, работавшим в Ухане непосредственно с зараженными и больными пневмонией. Тот сказал, что статистика подделана.

Перед визитом председателя Си, по его словам, из госпиталя массово выписывали больных с бесспорными симптомами пневмонии нового типа. Анализы на коронавирус свернули, чтобы не портить отчетность.

Врач общался с агентством на условиях анонимности. Но я хорошо знаю Киодо — это консервативная, очень сдержанная и осторожная организация, совершенно не склонная к авантюрам. Короче, уже сегодня японский вице-премьер Асо заявил, что верить китайской статистике нельзя. Впрочем, он вообще склонен к резким высказываниям.

Источник