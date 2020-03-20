Борис Вишневский: Это «голосование» нельзя проводить вообще

Судя по намерению ЦИК продлить надомное и досрочное голосование с 3 до 7 дней и разрешению заграничным комиссиям самим изготовить бюллетени для так называемого «общероссийского голосования» 22 апреля, все это превращается в маниакальное стремление Путина любой ценой получить вотум доверия на своем «общероссийском голосовании». Еще немного, и ЦИК разрешит участковым комиссиям самим заполнить бюллетени за избирателей. Или, как мрачно пошутил мой друг, для выражения своей поддержки Путину достаточно будет кивнуть телевизору. Но на все это накладывается еще и эпидемия коронавируса. И с каждым днем яснее, что это «голосование» нельзя проводить вообще. Оно должно быть или отменено, или отложено до резкого снижения уровня опасности (но и тогда оно будет иметь только политическое, но не юридическое значение).

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