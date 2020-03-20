Период досрочного голосования расширили до семи дней

Центризбирком расширил период, в который проголосовать по поправкам в Конституции можно досрочно, с трех до семи дней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ИА «Закон».
По словам Памфиловой, это исключит одномоментное нахождение большого числа граждан на участках. Принимать решение о конкретном количестве дней для досрочного голосования будут регионы.
Памфилова отметила, что помещение для досрочного голосования может находиться в другом месте, а не в помещении самой участковой комиссии.
Элла Памфилова заявила, что поправки в Конституцию уже легитимны, так приняты всеми необходимыми субъектами. Поэтому можно только с большим уважением отнестись к воле Владимира Путина услышать мнение людей, подытожила Памфилова.— ИА Закон (@zakon_agency) March 20, 2020