Период досрочного голосования расширили до семи дней

Центризбирком расширил период, в который проголосовать по поправкам в Конституции можно досрочно, с трех до семи дней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ИА «Закон».

По словам Памфиловой, это исключит одномоментное нахождение большого числа граждан на участках. Принимать решение о конкретном количестве дней для досрочного голосования будут регионы.

Памфилова отметила, что помещение для досрочного голосования может находиться в другом месте, а не в помещении самой участковой комиссии.