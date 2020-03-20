В аэропорту Красноярска произошел бунт из-за долгой раздачи постановлений о карантине

Вечером 19 марта в Красноярске справки о необходимости пройти карантин пассажирам трех прилетевших из Азии самолетов выдавали всего три специалиста Роспотребнадзора. Ожидание растянулось на часы, и разъяренная толпа покинула аэропорт, несмотря на то, что их пытались задержать несколько полицейских. Об этом сообщает NGS24.

За два часа справки выдали только 50 пассажирам, хотя их ожидало около 800.

«Выход из аэропорта решено было брать штурмом. Удивительно, но трое сотрудников полиции не могли остановить разъяренную толпу», — цитирует издание одну из пассажирок.

Другая пассажирка осталась ждать постановления, но бланки закончились, и даже самых терпеливых отпустили, чтобы те сами потом звонили в Роспотребнадзор.