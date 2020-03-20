Общественники рассказали правительству, как надо бороться с коронавирусом

Общественные деятели, специалисты в области медицины и неравнодушные граждане опубликовали «Открытое письмо об экстренных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса в России». Авторы предлагают проводить массовое тестирование на COVID-19, отменить голосование по изменениям в Конституцию и сделать антикризисные меры более эффективными. Подписать письмо может любой желающий на Сhange.org.

Авторы письма отмечают, что после того, как число заболевших превысило сотню «можно говорить о начинающейся эпидемии». «Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, предпринятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно», — сказано в петиции.

Среди необходимых мер называется полномасштабное тестирование, для чего нужно предоставить потенциально зараженным гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тест в изолированном отсеке в поликлинике, в офисе компании, занимающейся медицинскими анализами, или на дому. Общественники ссылаются на опыт Тайваня и призывают разрешить клиникам и медцентрам использовать качественные иностранные тесты без прохождения сертификации.

Также в письме предлагается сделать карантин более комфортным: «необходимо не только пресечь эпидемию, но и не допустить социальный взрыв из-за потери россиянами источников дохода». Строгие меры должны быть введены лишь для тех, кто находится в группе риска, считают авторы. Также нужно обеспечить полный карантин для инфицированных и контактировавших с ними, организовать им доставку еды, вывоз мусора и прочую соцпомощь. Ввести разумные ограничения работы заведений общепита (установить минимальную дистанцию между посетителями), а также принять особые меры в отношении сотрудников сервисных компаний (общественный транспорт, такси, почта, курьерские и дворовые службы и т.п).

Также предлагается «отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы».

Общественники считают необходимым освободить (как во Франции) проживающих на карантинной территории от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации. А малому бизнесу и ИП на тот же срок дать налоговые каникулы, и возможность беспроцентных займов.

Авторы призывают поддержать общественные и волонтерские усилия по осуществлению гражданской взаимопомощи.

Среди подписавших открытое письмо председатель Альянса врачей Анастасия Васильева, врач-невролог Павел Бранд, кандидат медицинских наук Алексей Головенко, педиатр Центра врожденной патологии GMS Clinic, медицинский популяризатор Федор Катасонов, гематолог Алексей Масчан, журналисты Илья Азар и Леонид Парфенов, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, экс-фигурант «московского дела» и общественник Алексей Миняйло, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл - Россия» Антон Поминов и другие.