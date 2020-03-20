Экономисты заявили о начале рецессии в трети мировой экономики

Институт международных финансов (IIF) понизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Это один из самых низких опубликованных прогнозов по глобальному росту на этот год, передает РБК.



США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс. На Соединенные Штаты приходится 15,1% общемирового ВВП, на еврозону — около 11%, на Японию — около 4%.



ВВП США в первом квартале года снизится примерно на 0,2% к предыдущему кварталу, во втором квартале спад усилится до 2,3% к предыдущему кварталу. «Таким образом, США уже в рецессии», — констатирует IIF. Экономика еврозоны сократится в 2020 году на 2,8%, экономика Японии — на 1,5%. Китай вырастет лишь на 3,5% после роста на 6,1% в 2019 году, что уже называлось самым медленным ростом китайской экономики с 1990 года.

IIF допускает восстановление экономик во второй половине года, если эпидемия коронавируса пойдет на спад к лету. Но если она затянется, могут материализоваться более пессимистичные прогнозы.

