Стоимость нефти Brent перешагнула $30

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $30 за баррель. На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12. Но после пика цена Brent вернулась к отметкам в $29,5-29,75.

Основной новостью, обеспечившей рост сырья, стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готов вступить в ценовую войну на нефтяном рынке, считает аналитик «Уралсиба» Константин Чернышев, сообщает РБК. Влияние также оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что у ближневосточных производителей нефти появились проблемы из-за резкого роста стоимости фрахта танкеров.



На фоне дорожающей нефти растет курс рубля. На открытии Мосбиржи курс доллара упал на 55 коп. до 78,64 руб.. Курс евро ослабел чуть меньше, потеряв всего 26 коп., и составил 84,51 руб., передают «Ведомости».

Также растет российский рынок акций. К 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 5,2% и составил 2393,43 пункта, индекс РТС увеличился на 5,5% до 952,32 пунктов.

18 марта цена Brent снизилась до $24,96 за баррель. Вслед за нефтью упал рубль. 19 марта нефть начала дорожать.