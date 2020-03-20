На удаленку сотрудников отправили 13% компаний

Около 13% российских компаний для предотвращения распространения коронавируса отправили хотя бы часть своих сотрудников на карантин. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, который провел сервис «Работа.ру», передает РБК.



46% сотрудников рассказали, что причиной карантина стали зарубежные поездки, 32% сообщили, что это просто мера профилактики. Подавляющее большинство работодателей — 61% — никак не оформляли карантин, а просто переводили сотрудников на удаленную работу из дома. Среди опрошенных наемных работников такой вариант отметили 48% респондентов.



Наибольшее расхождение между сотрудниками и работодателями получилось в вопросе о мерах по обеспечению безопасности, которые были приняты. 59% опрошенных работников заявили, что их работодатели ничего не предприняли для защиты персонала от инфекции. При этом только 38% работодателей признали, что ничего не сделали для предохранения работающих у них людей от заражения. Наиболее популярными ответами среди них стали применение дезинфицирующих средств (47%), увеличение частоты уборки и дезинфекции рабочих мест (42%), ежедневное измерение температуры тела сотрудников (26%) и раздача всем работающим медицинских масок (20%).

