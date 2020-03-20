Племянник Путина планирует создать свою партию

Бизнесмен Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намерен принять участие в выборах в Госдуму. Свою партию он хочет создать на основе движения «Люди дела», которое было создано в феврале 2020 года, сообщает «КоммерсантЪ».

По словам Романа Путина, у движения «Люди дела», председателем которого он является, уже есть 16 тыс. сторонников в 45 регионах. В совет организации также входят ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина и президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис.

Учредительный съезд партии планируется провести до конца весны, чтобы выдвинуть кандидатов на региональные выборы, которые пройдут в сентябре. Партия будет позиционировать себя как правоконсервативный проект, направленный на защиту интересов предпринимателей, а ее цель, по словам Путина, «в снижении налоговой нагрузки для малых предпринимателей, борьбе с монополистами и торговыми сетями, снижении налогов, дешевых кредитах».

Роман Путин, бывший оперативник ФСБ, является сыном двоюродного брата президента. В 2012 году он был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах, но в следующем году его уволили. В 2014 году Роман Путин открыл в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, которая позже переехала в Россию. Также бизнесмен возглавляет Русский академический фонд и попечительский совет Федерации тхэквондо России.

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