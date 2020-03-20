Андрей Мальгин о ситуации с COVID-19 в Италии

Главврач этой больницы Стефано Фаджюоли сегодня распространил видеообращение на итальянском и английском языках: «Наши сотрудники, врачи и медсестры работают день и ночь, борясь с этой невероятной ситуацией. Мы не знаем, как долго продлится эпидемия. У меня есть два заявления. Первое для населения: пожалуйста, оставайтесь дома. Второе для тех во всем мире, кто может нам помочь. Если вы медицинский работник, вы можете присоединиться к нам в борьбе с коронавирусом. Вы нам очень нужны».

Первый полевой госпиталь, созданный для реагирования на чрезвычайную ситуацию с коронавирусом, откроется в Кремоне. Его начали возводить только позавчера, а откроют уже завтра. Строительные работы круглосуточно ведет министерство обороны, медицинское оборудование прислали американские евангелисты. Они же там будут работать. Сразу после этого будет возведен аналогичный госпиталь в Бергамо, откуда в последние дни приходят новости о полном исчерпании возможностей местной медицины. В этом госпитале будут работать 300 опытных китайских медсестер и врачей, которые прибыли из провинции Ухань. Оборудование госпиталя также полностью поставлено из Китая.

Между тем из той же бергамской больницы имени папы Иоанна XXIII приходят и хорошие новости. Там выздоровел самый молодой итальянец, переболевший коронавирусом. Мальчик родился здоровым 11 февраля, однако через две недели у него поднялась температура. У него диагностировали коронавирус и госпитализировали 3 марта. В тот же день проверили родителей: мама оказалась инфицирована, отец – нет.

В Милане скончался от коронавируса известный священник Эцио Бизелло. Он служил в миланском Дуомо. Ему было 64 года. Он был госпитализирован несколько дней назад, сопутствующих заболеваний не было. У него полностью отказали легкие, спасти его не удалось. А в Бергамо, оказывается, умерли не шесть священников, как я писал вчера, а уже тринадцать. Сегодня были обнародованы их имена. Трое из них скончались вчера.

Губернаторы Венето и Ломбардии – Лука Дзайа и Аттилио Фонтана – обратились к правительству с просьбой ужесточить наказание за несоблюдение карантина. Телефонные операторы, оказывается, сообщили, что в Милане 40 процентов абонентов активно перемещаются по городу. Полиция же сообщила, что с 11 по 18 марта проверила на улицах и дорогах Италии 1,2 млн человек, из них только 52 тысячи были уличены в несоблюдении условий карантина и оштрафованы. Против 1126 человек были заведены дела за сообщение ложных сведений. Были проверены 644 тыс. предприятий, нарушения выявлены в 1668 из них.

Как мы помним, первый случай коронавируса на территории Италии был обнаружен 30 января, когда два китайских туриста были доставлены в больницу из римского отеля Palatino. Их анализ оказался положительным, а позже анализ выявил вирус у их лечащего врача. Их болезнь протекала в легкой форме, и вскоре было сообщено, что все трое выздоровели. И вот только сегодня утром сообщили, что китайцам наконец разрешили покинуть больницу и Италию.

Китай тем временем сегодня отрапортовал, что впервые с начала эпидемии не было выявлено ни одного нового случая локальной передачи коронавируса. Однако регистрируются случаи заражения коронавирусом у людей, только что приехавших из-за границы. Поэтому китайцы опасаются второй вспышки.

И, наконец, последние данные по Италии. Число зараженных возросло за сутки на 5.322 человека и достигло 41.035. В последнюю неделю количество ежедневных зарегистрированных заражений менялось так:

13 марта - 2.547

14 марта - 3.497

15 марта - 3.590

16 марта - 3.233

17 марта - 3.526

18 марта - 4.207

Общее количество смертей - 3.405. Из них за последние сутки - 427. Количество жертв в Италии уже больше, чем в Китае за весь период их эпидемии.

Динамика за неделю:

13 марта - 250

14 марта - 175

15 марта - 368

16 марта - 349

17 марта - 345

18 марта - 475

Отдельно данные по Ломбардии, которая стала центром эпидемии. Там было зарегистрировано 13.938 заражений. 2.168 человек скончались. 1.006 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

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