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США готовы вмешаться в саудовско-российскую ценовую войну

20.03.2020

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в спор между Россией и Саудовской Аравией, чтобы стабилизировать цены на нефть. Как говорят источники The Wall Street Journal, на Саудовскую Аравию США намерены оказать дипломатическое давление, а на Россию — санкционное. Администрация Трампа рассчитывает этими мерами принудить власти обеих стран к сокращению объемов добычи нефти. 

На пресс-конференции Трамп сообщил, что намерен вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время», передает Reuters. По его словам, падение цен на нефть «разрушительно для России» и «очень плохо для Саудовской Аравии».

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