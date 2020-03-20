США готовы вмешаться в саудовско-российскую ценовую войну

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в спор между Россией и Саудовской Аравией, чтобы стабилизировать цены на нефть. Как говорят источники The Wall Street Journal, на Саудовскую Аравию США намерены оказать дипломатическое давление, а на Россию — санкционное. Администрация Трампа рассчитывает этими мерами принудить власти обеих стран к сокращению объемов добычи нефти.

На пресс-конференции Трамп сообщил, что намерен вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время», передает Reuters. По его словам, падение цен на нефть «разрушительно для России» и «очень плохо для Саудовской Аравии».