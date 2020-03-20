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Роспотребнадзор начал испытания вакцины против COVID-19

20.03.2020

Научный центр Роспотребнадзора «Вектор» начали испытания вакцины от нового коронавируса на животных.

«В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года», — сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалистами разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

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