В Москве у радиоактивного могильника задержали более 60 человек

Вечером 19 марта полиция задержала в Москве более 60 противников строительства участка Юго-Восточной хорды на месте радиоактивного могильника, сообщает «ОВД-инфо».

По данным «Правозащиты Открытки», среди задержанных был муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов, на которого, как и на остальных задержанных, составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («неповиновение полиции»). Был задержан журналист и Никита Ступин, который находился на месте противостояния по заданию Avtozak LIVE, сообщает их Telegram, фигуранту «московского дела» Владиславу Барабанову полицейские порвали одежду, а против местных жителей применяли слезоточивый газ. Одного из активистов «Ассоциации народного сопротивления» ударили дубинкой, сообщает ее Telegram-канал.

К семи утра, по данным «ОВД-Инфо», всех отпустили с протоколами, кроме двоих задержанных, которые отказались представляться. Их обыскали и оставили на двое суток в полиции до суда.

Напомним, местные жители и активисты боятся, что при проведении строительных работ на месте могильника будет разлетаться радиоактивная пыль. Муниципальный депутат Сергей Власов отметил в своем канале, что радиационный фон начал расти, после того как строительная техника начала проводить работы.