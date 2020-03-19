Спецрежим введен на всей территории России

Власти всех регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все массовые мероприятия, передает ТАСС.

К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, большинство регионов Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. В четверг соответствующий режим также ввели оставшиеся регионы — Орловская область и Чеченская Республика.

На 19 марта в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов не зарегистрировано. Ранее сообщалось, что в московской больнице умерла пациентка с коронавирусом, но в оперативном штабе говорят, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

