В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло до 199, увеличившись на 52, сообщили в оперативном штабе. 188 заболевших — граждане России, 11 — иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, утверждают чиновники. Случай первой смерти пациентки с коронавирусом был вызван оторвавшимся тромбом.

Случаи заражения за сутки зарегистрированы в 23 регионах.

1. Москва – 12 случаев.

2. Московская область – 5 случаев.

3. Свердловская область – 5 случаев.

4. Тульская область – 3 случая.

5. Красноярский край – 3 случая.

6. Хабаровский край – 3 случая.

7. Тамбовская область – 2 случая.

8. Воронежская область – 2 случая.

9. Краснодарский край – 2 случая.

10. Кировская область – 2 случая.

11. Ивановская область – 1 случай.

12. Рязанская область – 1 случай.

13. Мурманская область – 1 случай.

14. Нижегородская область – 1 случай.

15. Пермский край – 1 случай.

16. Новосибирская область – 1 случай.

17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай.

18. Оренбургская область – 1 случай.

19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай.

20. Санкт-Петербург – 1 случай.

21. Республика Чувашия – 1 случай.

22. Саратовская область – 1 случай.

23. Тверская область – 1 случай.