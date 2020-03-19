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В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

19.03.2020

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло до 199, увеличившись на 52, сообщили в оперативном штабе. 188 заболевших — граждане России, 11 — иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, утверждают чиновники. Случай первой смерти пациентки с коронавирусом был вызван оторвавшимся тромбом. 

Случаи заражения за сутки зарегистрированы в 23 регионах. 

1. Москва – 12 случаев. 

2. Московская область – 5 случаев. 

3. Свердловская область – 5 случаев. 

4. Тульская область – 3 случая. 

5. Красноярский край – 3 случая. 

6. Хабаровский край – 3 случая. 

7. Тамбовская область – 2 случая. 

8. Воронежская область – 2 случая. 

9. Краснодарский край – 2 случая. 

10. Кировская область – 2 случая. 

11. Ивановская область – 1 случай. 

12. Рязанская область – 1 случай. 

13. Мурманская область – 1 случай. 

14. Нижегородская область – 1 случай. 

15. Пермский край – 1 случай. 

16. Новосибирская область – 1 случай. 

17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай. 

18. Оренбургская область – 1 случай. 

19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай. 

20. Санкт-Петербург – 1 случай. 

21. Республика Чувашия – 1 случай. 

22. Саратовская область – 1 случай. 

23. Тверская область – 1 случай. 

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