В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло до 199, увеличившись на 52, сообщили в оперативном штабе. 188 заболевших — граждане России, 11 — иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, утверждают чиновники. Случай первой смерти пациентки с коронавирусом был вызван оторвавшимся тромбом.
Случаи заражения за сутки зарегистрированы в 23 регионах.
1. Москва – 12 случаев.
2. Московская область – 5 случаев.
3. Свердловская область – 5 случаев.
4. Тульская область – 3 случая.
5. Красноярский край – 3 случая.
6. Хабаровский край – 3 случая.
7. Тамбовская область – 2 случая.
8. Воронежская область – 2 случая.
9. Краснодарский край – 2 случая.
10. Кировская область – 2 случая.
11. Ивановская область – 1 случай.
12. Рязанская область – 1 случай.
13. Мурманская область – 1 случай.
14. Нижегородская область – 1 случай.
15. Пермский край – 1 случай.
16. Новосибирская область – 1 случай.
17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай.
18. Оренбургская область – 1 случай.
19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай.
20. Санкт-Петербург – 1 случай.
21. Республика Чувашия – 1 случай.
22. Саратовская область – 1 случай.
23. Тверская область – 1 случай.