Навальный предлагает сосредоточиться на осенних выборах в региональные парламенты

Алексей Навальный призвал не признавать голосование по поправкам в Конституцию, назначенное на 22 апреля, а сосредоточиться на выборах в региональные парламенты, которые пройдут в сентябре.

«Я абсолютно всей душой с теми, кто хочет голосовать «против», «нет» и т.д. Можете даже и проголосовать, но смысла это не имеет, потому что у этого голосования нет правил. Есть только табло с результатом, которое зажжет Элла Памфилова. Не ждите там хорошего результата, а главное, не расстраивайтесь, когда по телевизору объявят, что вся страна желает вечного Путина. Если бы желала — Кремль бы не струсил референдум проводить», — пишет Навальный о голосовании по Конституции.

По его мнению, «единственной тактикой может быть непризнание и самого голосования, и его результата, а также подрыв его авторитета и состоятельности в глазах тех, кто еще ничего не понял». В выборах надо участвовать, в невыборах — нет, констатирует политик.

«А настоящие выборы будут. Они будут сложные, муторные, неинтересные и непопулярные. Тоже с очень большими фальсификациями. Но там и ваш голос, и усилия по агитации будут иметь значение. И там есть возможность ударить именно туда, откуда вся эта тошнотная мерзость про «обнуление» и «без Путина Россия нежизнеспособна» исходит. Контроль над всеми парламентами страны партией «Единая Россия». Это та основа режима, куда можно бить в рамках официальных процедур», — отмечает Навальный, напоминая, что в будущем сентябре пройдут выборы в 28 субъектах федерации.