Андрей Бузин: вбросы и приписки разрешает закон об «общероссийском голосовании»

Не хотел писать по мелочам про фарс с «общероссийским голосованием». Настолько все дыряво, что противно. Но не стерпел, напишу про один пассаж из подписанного президентом закона.

Знаете, что означает пункт 25 статьи 2 этого закона:

«Количество граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования»?

Он означает, что АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ГЛАВНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ВБРОСОВ БЮЛЛЕТЕНЕЙ И ПРИПИСОК ЯВКИ в виде контрольных соотношений протокола об итогах голосования.

И не надо мне рассказывать о наблюдателях, которых могут посылать псевдообщественные палаты. Писатели из администрации и члены ЦИК могут верить в этих наблюдателей, но это потому, что у них маловат опыт наблюдения на избирательных участках.

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