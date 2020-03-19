Трамп назвал себя «президентом военного времени» из-за коронавируса

Возродив меру 1950 года, позволяющую давать поручения гражданским предприятиям помогать с производством необходимой для безопасности страны продукции, президент США Дональд Трамп назвал себя «своего рода президентом военного времени», пишет BBC. Количество заболевших COVID-19 в США приближается к десяти тысячам. Среди зараженных — два члена американского Конгресса.

«Это невидимый враг. Это всегда самый сильный враг. Но мы собираемся победить невидимого врага. Я думаю, что мы сделаем это даже быстрее, чем думали, и это будет полная победа», — заявил на брифинге Трамп о коронавирусе.

Подписав Акт об оборонном производстве 1950 года, который дает возможность президенту поручать гражданским предприятиям помогать с заказами на продукты, необходимые для национальной безопасности, Трамп отметил, что эту меру он будет применять лишь «в худшем случае». «Наихудшим сценарием» он назвал заявление министра финансов Стива Мнучина о том, что пандемия может привести к росту безработицы в США до 20%.

Дефицит с больничными койками помогут решить два корабля-госпиталя ВМФ США. Планируется, что судно USNS Comfort будет отправлено в гавань Нью-Йорка, а другое — USNS Mercy разместится на Западном побережье.

США закрыли границу с Канадой, а мигрантов или лиц, ищущих убежища, идущих со стороны Мексики, будут блокировать, «чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний».

Президент также подписал 18 марта одобренный Сенатом в тот же день пакет мер помощи, которые предусматривают бесплатное тестирование на вирусы и оплачиваемый отпуск по болезни и медицинскому уходу для работников компаний, в которых занято 500 или менее человек, а также расширенное финансирование для обеспечения продовольствием. Белый дом и Конгресс также обсуждают дополнительные меры экономического стимулирования, которые могут стоить до $1,3 трлн, в том числе — выплаты американцам до $1000.

Однако несмотря на все усилия индекс Dow Jones снова упал 18 марта, стерев почти все успехи в экономике, достигнутые с тех пор, как Трамп вступил в должность президента.