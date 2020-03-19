Медики назвали причину смерти пациентки с коронавирусом

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб, сообщил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 79-летняя пациентка, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве.