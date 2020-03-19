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Карантин пройдут все, вернувшиеся из-за границы

19.03.2020

14-дневный карантин станет обязательным для всех, кто вернется в Россию из-за границы. Постановление об этом выпустил Роспотребнадзор.

Главам регионов предписано обеспечить изоляцию в домашних условиях, а при отсутствии такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора. При этом чиновники совместно с общественными организациями должны обеспечить социальную поддержку находящимся на карантине.

Люди, прибывшие в Россию, должны сообщать о своем возвращении, месте пребывания и о сроках отсутствия на горячую линию.

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