«Наша сеть захлебнется»: жителей Петербурга просят не злоупотреблять тестами на COVID-19

Не приходить в поликлиники за тестированием на коронавирус, если нет соответствующих симптомов, призвал жителей Санкт-Петербурга вице-губернатор Олег Эргашев.

«Это наша вчерашняя боль. За сутки к нам обратилось около 4 тыс. человек. На мой взгляд, всем руководителям организаций надо понимать, что не надо каждый день обследовать своих сотрудников. Коронавирусная инфекция может развиваться ежедневно. Они делают исследование сегодня — назавтра оно уже неактуально», — цитирует Эргашева «Интерфакс».

По словам чиновника, «необходимо направлять на эти исследования только тех, у кого есть клиника острой респираторной вирусной инфекции», а если всем массово обследоваться, то это «приведет к тому, что наша сеть захлебнется».

Ранее власти Петербурга заявляли, что тестирование на COVID-19 можно сделать во всех районах города бесплатно и добровольно.