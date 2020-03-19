«Единая Россия» предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение карантина

Поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за создание инфицированными коронавирусом угрозы массового заражения, предлагают в «Единой России». Речь идет и о пациентах, которые нарушают правила карантина, покидают больницы вопреки предписанию, сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев, передает ТАСС.

«В Уголовном кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан, но в ситуации с коронавирусом установить такой факт, как «повлекшее за собой», чрезвычайно сложно. Поэтому мы предполагаем дополнить Уголовный кодекс, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создание объективных условий для этого», — пояснил Исаев.

По его мнению, наказанием должны стать «достаточно большие штрафы», исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей.