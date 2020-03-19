Совладелец «Лукойла» Федун обвинил «Роснефть» в падении цен на нефть

Цена на нефть, которая опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун. В интервью РБК Федун основной причиной обвала нефтяных котировок назвал разрыв сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ из-за того, что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях ее продления. После этого саудиты заявили о намерении увеличить поставки сырья на рынок на более чем 25%.



По словам Федуна, на совещании нефтяников с президентом Владимиром Путиным за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+ «никакая идея о выходе [России] из сделки не обсуждалась». «Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее (идею о выходе из сделки ОПЕК+) активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», — отметил Федун.



Первой в поддержку выхода России из соглашения о сдерживании добычи с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК выступила государственная «Роснефть».

По мнению Федуна, в самой «негативной ситуации» из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке.